Nomination au secrétariat général du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

Le Centre de services scolaire (CSS) de la Côte-du-Sud annonce l’arrivée d’Anne Guichard au sein de l’organisation à titre de secrétaire générale.

Mme Guichard est diplômée en administration des affaires de l’Université du Québec à Rimouski campus de Lévis, en plus de détenir un certificat en criminologie. Elle a œuvré quatre ans dans le monde municipal soit à titre d’agente de développement à la MRC de Montmagny et de directrice adjointe et chargée de projets à la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Soulignons que Mme Guichard a piloté le projet de développement d’un Centre de la petite enfance dans la municipalité de Saint-François qui a permis à la communauté de bénéficier de l’ajout de places en services de garde éducatifs indispensables à son développement et au bien-être des familles.

Dans ses fonctions au CSS de la Côte-du-Sud, elle assistera la direction générale du centre de services scolaire dans ses fonctions de coordination entre les paliers politiques et administratifs ainsi que dans l’application de la Loi sur l’instruction publique. En ce sens, elle appuiera les travaux du conseil d’administration et ceux des comités de consultation et de coordination en plus d’être responsable de la gestion des plaintes.

Mme Guichard fait le saut dans le domaine de l’éducation afin d’acquérir de nouvelles compétences et de relever de nouveaux défis.

Source : Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud