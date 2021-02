De nouvelles activités s’ajoutent à la Fête Arctique !

La Fête Arctique prend une nouvelle forme en ce contexte de pandémie. Déjà, la Ville de Saint-Pamphile a lancé l’invitation à ses citoyens et citoyennes de fêter la saison hivernale tout le mois de février avec de belles activités familiales. Ainsi, la municipalité offre gratuitement le service de location d’équipement de ski de fond et de raquette en collaboration avec le GYM-Action. Également, un concours de créations dans la neige est organisé avec des prix à remporter.

En respect des mesures sanitaires actuelles et en collaboration avec la Société de développement économique de Saint-Pamphile, qui a su rallier les entreprises locales afin qu’elles participent à la Fête, de nouvelles activités s’ajoutent maintenant à la programmation les 26 et 27 février prochains.

Le ciel sera illuminé de joyeux feux d’artifice dans le secteur de la Place de la Fraternité le 26 février prochain. Puisque les rassemblements ne sont pas permis, les gens sont invités à regarder les feux de la maison ou de leur voiture en se stationnant dans les rues avoisinantes. Les feux d’artifice éclateront à 19 h, afin que tous puissent regagner leur domicile avant le couvre-feu de 20 h.

En partenariat avec la SODISPA et certaines entreprises locales, un rallye à réaliser en bulles familiales se tiendra le 27 février. Ayant pour but premier d’être une activité amusante, le rallye permettra également de faire découvrir aux participants divers volets de leur municipalité. L’équipe qui aura le plus de bonnes réponses remportera un prix, soit un concentrateur Google Home.

Afin de donner un second souffle à cette Fête Arctique bien différente en contexte de pandémie, la municipalité et la SODISPA ont lancé une invitation aux entreprises locales à participer à l’événement et ont reçu une belle réponse de ces dernières.

Le Restaurant Chez Réjean offrira gratuitement un bouillon chaud avant les feux d’artifice que les gens pourront passer chercher au restaurant entre 18 h et 19 h. Ils proposeront également un « Poutine Fest » le 26 et 27 février. Les détails se trouveront sur leur page Facebook.

Le dépanneur Boni-Soir de Saint-Pamphile donnera une boisson chaude gratuite aux participants au rallye.

Chaque adulte participant au rallye se verra aussi remettre un bon d’achat de 10 $ au Marché Tradition.

Guy Chouinard Câble TV présentera sur les ondes du canal communautaire deux films en nouveauté les 26 et 27 février. Les titres et l’horaire sont à venir sur leur page Facebook.

La Boucherie d’Antan tiendra un repas Méchoui de poulet le samedi 27 février de 11 h à 16 h au coût de 15 $ par personne (sur réservation).

Les Pharmacies Isabelle Caron de Saint-Pamphile et Sainte-Perpétue offrent un rabais de 25 % sur des articles hivernaux sélectionnés jusqu’au 28 février.