De nouvelles entreprises se joignent à la CCKL

Douze nouvelles entreprises ont récemment joint la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, portant ainsi le nombre de membres à 290.

Il s’agit du Bar laitier Chouinard de Saint-Jean-Port-Joli, du Centre de zoothérapie et d’apprentissage du Kamouraska de La Pocatière, de la Clinique de l’audition Bois & Associés, audioprothésistes qui ouvrira bientôt ses portes à Saint-Jean-Port-Joli, de l’École Destroismaisons musique danse de La Pocatière, de la Ferme ViGo de Saint-Onésime, de Salopette et l’aventurier inc. et de Miss Ludique de Saint-Pascal, de l’entreprise Navir et de de PM Précision de Saint-Jean-Port-Joli, de Porc O’ Rye du Kamouraska de Saint-Joseph-de-Kamouraska, des Services comptables Julie Nadeau de Saint-Bruno-de-Kamouraska, de TVCK — télévision communautaire du Kamouraska de Saint-Pascal, ainsi que d’YBF Soudure de précision de L’Islet.

« Plusieurs fois par année, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet partage la liste des noms des entreprises qui se joignent à son dynamique réseau d’affaires. C’est un moment de fierté pour nous, c’est aussi une façon de les mettre en lumière et de les remercier. Il est important pour nous d’en parler, car ces entreprises contribuent à rendre notre réseau de gens d’affaires de plus en plus fort, et permettent à la Chambre de commerce de continuer de travailler au développement économique de la région », a déclaré au Placoteux Nancy Dubé, directrice générale de la CCKL.

La Chambre de commerce Kamourska-L’Islet a également entrepris de rénover ses bureaux situés au 1000 6e Avenue Pilote à La Pocatière, dans le cadre de son plan de développement. Les membres pourront d’ailleurs le constater avec les prochaines annonces que la CCKL fera, et lors de leur prochaine assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 26 mars à Saint-Pascal.

« Gérer une chambre de commerce, c’est un peu — voire même beaucoup — comme gérer une entreprise. Les cinq dernières années ont été des années de redressement et de stabilisation, nous sommes maintenant rendus à l’étape du développement! En attendant, nous tenons à nous excuser de l’allure qu’auront nos bureaux pour un certain temps, mais le travail est nécessaire pour la suite. Merci de votre compréhension! », a conclu Nancy Dubé.