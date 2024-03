30 ans déjà pour La Traversée

Le 1er octobre 1993, l’Association kamouraskoise en santé mentale La Traversée obtenait sa charte. Que de travail accompli depuis, et combien de Kamouraskois ont mis l’épaule à la roue pour faire de cette association un fleuron, pour faire progresser les droits des personnes vivant une problématique de santé mentale vers plus de dignité et d’ouverture d’esprit!

Le 24 février dernier, La Traversée a organisé une grande fête pour souligner ses 30 ans et rendre hommage à ses artisans. L’Assemblée nationale du Québec a remis à Éliane D’Anjou un certificat reconnaissant son œuvre, d’abord à titre d’intervenante, puis de directrice générale de La Traversée.

Le député de la circonscription de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, a également remis à l’organisme un certificat reconnaissant ses 30 ans au service de la population de son territoire. L’équipe actuelle a profité de l’occasion pour souligner les 25 ans de service d’une intervenante dédiée à la cause de la santé mentale et qui a fait rayonner La Traversée par sa créativité et son audace, Judith Saint-Jean.

Une cinquantaine de personnes émanant de la population se sont jointes aux 210 convives du souper hommage pour assister à la conférence spectacle de Florence K et à une soirée de danse lumineuse.

Une vingtaine de bénévoles ont soutenu l’équipe de La Traversée dans l’organisation de ce 30e anniversaire et plus de 260 personnes différentes y ont participé. La Traversée compte 240 membres à qui elle offre plus de 300 activités annuellement à sa ressource de La Pocatière et de Saint-Pascal et, depuis peu, offre des ateliers dans huit autres municipalités du territoire. « L’objectif est de s’assurer que celles et ceux qui ont besoin de La Traversée ne soient pas laissés pour compte », conclut Étienne Bouchard, directeur général.

Source : La Traversée