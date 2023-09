De possibles élections en octobre à Saint-Anne-de-la-Pocatière

À la suite du décès du maire de Saint-Anne-de-la-Pocatière, Rosaire Ouellet, survenu le 27 juillet dernier, la direction de la municipalité a, le 6 septembre, affiché un avis public concernant le processus électoral. Pour l’instant, seul le conseiller numéro 5, Jean-François Pelletier, a officiellement démontré de l’intérêt pour remplacer M. Ouellet, puisqu’il a déjà remis sa démission comme conseiller afin d’être en mesure de déposer sa candidature.

Contacté par Le Placoteux à ce sujet, le principal intéressé n’a pas pour le moment souhaité en dire davantage sur sa démarche, mais a tout de même précisé être en faveur d’un regroupement de services avec les municipalités limitrophes.

« C’est la raison pour laquelle Rosaire était venu me chercher. Il faut être réaliste, la difficulté pour trouver des ressources qualifiées fait en sorte qu’on devra forcément regarder cette avenue », a-t-il dit, lui qui a naguère participé aux projets de fusion ayant mené à l’actuelle Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière et à la COOP Avantis.

Outre M. Pelletier, le directeur retraité des services techniques de la Ville de La Pocatière, Jacques Desjardins, a expliqué être toujours en réflexion. Il avait jadis déclaré ne pas vouloir se présenter, tant et aussi longtemps que Rosaire Ouellet serait en poste. Son décès soudain l’amène aujourd’hui à se poser de nouveau la question. Il souhaiterait à son tour œuvrer à un possible regroupement des municipalités du secteur.

Par contre, voyant qu’une partie de la population locale et du conseil municipal de Saint-Anne-de-la-Pocatière est réfractaire à un tel projet, il est peu probable, selon ses dires, qu’il soit de la course, bien que sa décision finale ne soit pas encore coulée dans le béton.

« Lorsque je m’engage dans un projet, je me donne à fond en y mettant beaucoup de cœur. Si la volonté locale n’est pas au rendez-vous, ce que je sens présentement, il est peu probable que je fasse le saut », a-t-il indiqué au Placoteux, lui qui cumule 45 ans d’expérience dans le domaine municipal.

Rappelons que des études sont en cours concernant un possible regroupement de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Denis-De La Bouteillerie, Saint-Onésime-d’Ixworth, Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle et La Pocatière, avec la possibilité d’y ajouter Saint-Roch-des-Aulnaies.

Processus électoral

En raison de la démission de Jean-François Pelletier à son poste de conseiller, il y aurait également possibilité d’élection à ce poste. Pour l’instant, il n’y a qu’un nom qui circule, soit celui de Sylvain Dorion.

Toute déclaration de candidature devra être produite au bureau de la présidente d’élection (bureau municipal) les 11, 12, 14, 18 et 19 septembre de 9 h à 16 h, et le 15 septembre de 9 h à 12 h. Le vendredi 22 septembre, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30, et ce, de façon continue.

Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, les citoyens pourront exercer leur droit démocratique en se présentant au bureau de vote qui leur sera assigné aux dates et aux heures suivantes : jour de vote par anticipation le dimanche 15 octobre de 12 h à 20 h, et jour de scrutin le dimanche 22 octobre de 10 h à 20 h.