Pénurie d’enseignants : Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup s’en sort bien

Alors que la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) faisait état en août dernier de 5000 postes d’enseignants à temps plein et à temps partiel à combler pour l’entièreté de la province, la situation est toutefois maîtrisée du côté du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

En effet, ce dernier pourra compter sur une équipe complète d’enseignants en salle de classe puisque la majorité des postes ont été pourvus. Selon les renseignements fournis par le service des communications du Centre, chaque classe préscolaire et primaire aura droit à un titulaire qualifié.

« On compte cette année moins de 2 % d’enseignants non légalement qualifiés possédant des compétences en lien avec le domaine d’enseignement, dans certaines spécialités comme la musique et l’anglais », a déclaré Stéphanie Gendron, conseillère en communication pour le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.