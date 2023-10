De Vivaldi à Smoke on the Water avec LinGi

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Hydro-Québec présentent LinGi L’Alto Klassik-Rock « De Vivaldi à Smoke on the Water » avec Line Giasson et ses musiciens, le samedi 21 octobre à 20 h.

L’altiste LinGi, originaire de L’Islet, vous propose de découvrir la sonorité particulière de l’alto, son instrument de prédilection, à travers un répertoire totalement électrique et instrumental.

Puisant dans le bassin des classiques du Rock, LinGi revisite des titres allant de l’Edgar Winter Group à Nirvana… ou de Led Zeppelin à Guns N’ Roses, et les apprête à la voix chaude de son alto électrique, flanquée de ses quatre musiciens aux claviers, à la basse, la guitare et la batterie.

Le programme s’aventure quelque temps dans les thèmes de films d’Henry Mancini (Peter Gunn) et de Shifrin (Mission impossible) pour ensuite bifurquer vers Roy Buchanan et quelques pièces de son ami Donald Charles, guitariste-compositeur de Trois-Pistoles qui a l’insigne honneur d’être le premier artiste québécois à avoir gravi les palmarès avec une pièce instrumentale originale.

La longue trajectoire d’artiste classique et la fibre rockeuse innée de LinGi fusionnent enfin lorsqu’elle interprète des œuvres de Vivaldi et de Bartok dans la mouvance plus rythmée, et surtout mordante, des sonorités habituellement réservées aux envolées des Guitar Heroes.

« Une artiste accomplie et authentique. […] Je retiens encore une fois le plaisir que procure la musique vivante telle qu’offerte par LinGi et son band… on ne s’en lassera jamais », signe le journal Le Hublot, en novembre 2019.

Offrez-vous la magie des grands théâtres dans le confort de notre région.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon