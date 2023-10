Les présidents de l’AQDR lancent une campagne de sensibilisation régionale sur le revenu viable

Tous les présidents des sections locales de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), représentants 30 000 membres, se sont réunis à Rivière-du-Loup pour annoncer la mise sur pied d’une campagne de sensibilisation régionale auprès des députés partout au Québec.

L’objectif de cette campagne sera de les informer sur la réalité du revenu des aînés et réclamer des mesures d’aide ciblées lors de la mise à jour économique du gouvernement du Québec, prévue en novembre.

« Le contexte économique actuel frappe tous les ménages du Québec, mais on sait que l’impact est encore plus grand pour les plus vulnérables. Or, parmi les plus vulnérables, on trouve les aînés qui comptent sur les prestations gouvernementales de base pour assurer leur survie », explique Pierre Lynch, président de l’AQDR. « Ce qu’on dit aujourd’hui, c’est que c’est une problématique sociale qui touche toutes les régions du Québec et que tous les députés doivent joindre leur voix afin de réclamer des changements et un support adéquat pour ceux et celles qui ont bâti le Québec. Nous allons donc aller leur porter le message dans les prochaines semaines et espérons avoir l’appui de tous les partis. »

Pour l’AQDR, l’objectif est que les aînés puissent compter sur un revenu viable, tel que défini par l’Institut de recherche et d’informations socioéconomique, c’est-à-dire un revenu nécessaire, afin de vivre hors de la pauvreté. Il est possible d’adopter des mesures ciblées et structurantes pour y arriver, notamment en bonifiant les prestations publiques actuelles. De plus, à long terme, il faut régler les iniquités du système de retraite québécois en créant un régime de retraite obligatoire qui permettra aux futurs aînés d’être moins dépendants des prestations publiques. L’Association souhaite que la mise à jour économique du gouvernement inclue des éléments allant en ce sens.

« Le revenu viable en tant qu’indicateur prend en compte le vrai coût de la vie et permet d’avoir une approche plus humaine des besoins des aînés », ajoute M. Pierre-Claude Poulin, responsable du comité Revenu et fiscalité de l’AQDR. « On sait que, pour sortir les aînés actuels de la précarité, il faudra donner un bon coup de barre. C’est un choix qu’il faut faire afin de pallier aux iniquités engendrées par le système actuel. À terme, travaillons aussi pour éviter que ces iniquités se reproduisent et dotons-nous d’un vrai système de retraite juste et équitable. »

Source : Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)