Débat : les candidats satisfaits de leurs chefs

Au terme du premier débat des chefs de la campagne électorale fédérale, les principaux candidats dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup estiment que chacun de leurs chefs s’en est bien tiré.

Le candidat libéral François Lapointe a aimé la façon dont Justin Trudeau a répondu aux questions et aux débats présentés à TVA jeudi soir.

«Il était bien préparé. J’étais fier et j’aimais son ton. Les électeurs vont maintenant juger de la suite», a dit celui qui estime que maintenant, de plus en plus d’électeurs vont s’intéresser à la présente campagne.

Chez les Conservateurs, le candidat Bernard Généreux a qualifié son chef Erin O’Toole d’homme responsable, véridique et honnête et surtout prêt à gouverner. «Notre politique n’est pas un concours de beauté ni de popularité… c’est une question de responsabilité!», a-t-il dit. À l’opposé le candidat libéral a trouvé qu’O’Toole ne répondait pas suffisamment aux questions. «Il y a des limites à la barrière de la langue», croit François Lapointe.

Le candidat du Bloc québécois se disait hautement satisfait de la performance de son chef Yves-François Blanchet. «Il était égal à lui-même, il a réussi à mettre les chefs des partis devant leurs propres contradictions. Il a aussi clairement défendu le Québec et les régions», a commenté Simon Bérubé.

Un débat opposera ces trois candidats le 14 septembre, organisé par la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Simon Bérubé a dit souhaiter qu’un débat soit aussi organisé dans l’ouest du territoire d’ici la fin de la campagne.