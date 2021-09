Le Semoir et la Fondation Richelieu Montmagny s’associent pour la biodiversité et l’environnement

Accompagné de leur porte-parole Ève Landry, Le Semoir annonce un partenariat avec la Fondation Richelieu Montmagny pour un total de 37 500$ sur trois ans.

Cette somme permettra à une classe de la région de Montmagny de participer au programme Le Semoir : Verger de l’Évolution

en plus d’offrir près de 100 ateliers dans les écoles primaires de la Côte-du-Sud d’ici la fin de 2024.

C’est évidemment avec une grande joie que l’équipe du Semoir a conclu ce partenariat avec la Fondation Richelieu Montmagny. « Notre organisation est fière de pouvoir continuer les efforts entrepris avec le projet pilote sur la Biodiversité et l’Environnement en 2018. Nous sommes convaincus que Le Semoir et ses formatrices seront en mesure de transmettre le savoir aux jeunes de la région », explique M. Simon Caron, représentant pour la Fondation.

Du côté du Semoir, les racines semblent s’ancrer de plus en plus dans le paysage socioenvironnemental de la Côte-du-Sud. « Nous réalisons que le tissu social de la région est très solide et que, lorsqu’un programme environnemental bien structuré requiert du soutien, les organisations de la région répondent présentes », explique Samuel Pépin-Guay, président et co-fondateur d’Arbre-Évolution. Rappelons que Le Semoir : ateliers écoéducatifs est une initiative d’Arbre-Évolution, une coopérative basée à L’Islet et active partout au Québec.

Source: Arbre-Évolution