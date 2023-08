Début d’incendie maîtrisé à L’Islet

Un début d’incendie survenu dans un garage résidentiel du 521, chemin des Pionniers est, a été rapidement maîtrisé le 10 août en matinée, à L’Islet, ne faisant aucun blessé. L’incident est survenu un peu avant 9 h 12.

Le propriétaire des lieux faisait usage d’une laveuse à pression avant que celle-ci ne se mette à surchauffer et à dégager beaucoup de fumée. « Dans toute cette malchance, le tuyau amenant l’eau à la pompe a fendu, de sorte qu’une vapeur s’est échappée, ce qui a aidé à contenir le début de feu jusqu’à notre arrivée », a indiqué François Caron, directeur des services de sécurité incendie de Saint-Jean-Port-Joli et L’Islet.

Un camion et quatre pompiers de Saint-Jean-Port-Joli, L’Islet, Saint-Aubert et Saint-Cyrille-de-Lessard sont intervenus sur les lieux à 9 h 23. Le brasier a été maîtrisé à 9 h 37 et les pompiers ont quitté les lieux à 10 h 3.

Notons que le propriétaire de la résidence a été en mesure de sortir le véhicule de son garage avant l’arrivée des services d’urgence, limitant ainsi les dégâts évalués autour de 1000 $.