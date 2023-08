Le pire évité à la Halte de la Seigneurie

On a eu chaud en mi-journée le 9 août, à la Halte de la Seigneurie de Saint-Roch-des-Aulnaies. Un incendie qui s’est déclaré dans le véhicule d’une entreprise venue faire l’entretien des réservoirs de la station-service Shell a fait craindre le pire. Les conséquences demeurent tout de même importantes pour le propriétaire des lieux.

L’incident s’est déroulé un peu avant 11 h 30. L’entreprise chargée de faire l’inspection et la maintenance des réservoirs d’essence de la station-service Shell de Saint-Roch-des-Aulnaies a vu son véhicule prendre feu soudainement, à la suite d’un problème mécanique. Or, le véhicule se trouvait à ce moment au-dessus desdits réservoirs.

« On a été alerté à 11 h 25 et on était sur place à 11 h 33. Tout était sous contrôle à 11 h 55 », a indiqué Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière. Un total de dix pompiers provenant des casernes de La Pocatière et de Saint-Roch-des-Aulnaies sont intervenus sur les lieux.

Fermeture obligée

En fin d’après-midi, le propriétaire de la Halte de la Seigneurie, Raphaël Tremblay, en était encore à constater les dommages. « La station-service est fermée jusqu’à nouvel ordre, mes installations ne sont plus conformes, et les produits sont contaminés par l’intervention des pompiers. On a eu chaud, mais ça reste beaucoup moins pire que ce qu’on pourrait penser », a-t-il indiqué.

L’entrepreneur ne blâme pas non plus l’entreprise responsable de l’entretien de ses réservoirs. « C’est une entreprise conforme et en règle. Il n’y a pas eu de négligence, c’est un malheureux accident, c’est tout », a-t-il renchéri.

Le dépanneur et le restaurant de la Halte de la Seigneurie demeureront ouverts le temps de réparer les dégâts et remettre les lieux conformes pour l’opération de la station-service. Raphaël Tremblay ignore pour le moment combien de temps cela prendra, mais il s’attend assurément à moins d’achalandage en l’absence d’essence, la Halte de la Seigneurie étant située au carrefour de l’autoroute 20 et de la route 132. « En plein été comme ça, alors qu’il y a beaucoup de gens en vacances sur les routes, le timing n’est pas très bon pour nous, c’est certain. »

