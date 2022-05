Décès COVID : Portrait bas-laurentien

Toutefois, lorsqu’on analyse les décès par MRC liés à la COVID entre le 13 mars 2020 et le 1 er mai dernier, le Kamouraska est septième sur huit, comptant 15 décès sur 163 au total. Rivière-du-Loup est première avec 30 et Matane deuxième avec 27. Notons par exemple que Matane a connu une éclosion majeure dans une résidence pour personnes âgées lors de la pandémie.

Sur les 163 décès, la tranche d’âge la plus touchée demeure les 80-89 ans, suivie de la tranche des 60-79 ans et des 90 ans et plus. Plus d’hommes (93) que de femmes (70) sont décédés en raison de la COVID dans le Bas-Saint-Laurent.