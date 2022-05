Premier appel à projets au Fonds de soutien au développement du secteur bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent

Le Collectif régional de développement (CRD), au nom des partenaires de l’Entente sectorielle de développement bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, annonce le premier appel à projets au Fonds de soutien au développement du secteur bioalimentaire. Ce nouveau fonds, spécifique à la région, contribuera à favoriser sa relance économique et son autonomie alimentaire.

Pour ce premier appel à projets, les organismes et entreprises admissibles peuvent déposer une demande d’aide financière en continu entre le 15 mai et le 30 septembre 2022 auprès du CRD. L’ensemble des orientations, les critères d’admissibilité des projets ainsi que le formulaire de dépôt sont disponibles à l’adresse : crdbsl.org/fonds-de-soutien-bioalimentaire-bas-saint-laurent.

Ce fonds s’inscrit dans le cadre de l’Entente sectorielle de développement bioalimentaire (ESDB) du Bas-Saint-Laurent, créée à l’initiative d’un nombre important de partenaires qui mettent en commun des ressources financières et techniques avec l’appui du gouvernement du Québec. Cette entente historique est financée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et le ministère de l’Économie et de l’Innovation. Elle engage également les huit MRC et le CRD, la Fédération de l’UPA, la Table de concertation bioalimentaire et les Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

Tous les projets financés devront être terminés au 31 mars 2024, avec une enveloppe budgétaire à la disposition des promoteurs totalisant 1,5 M$. En plus du premier appel à projets ouvert jusqu’au 30 septembre 2022, un deuxième suivra en novembre de cette année.

Pour toute demande d’information ou de soutien concernant le dépôt de projets, il s’agit de contacter Marise Bélanger, agente de développement aux ressources naturelles et à l’environnement au CRD, à l’adresse de courriel : mbelanger@crdbsl.org.

Source : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent