Perquisition à Saint-Pacôme

Le 14 avril dernier, les policiers du poste MRC de Kamouraska assisté de leur collègue du poste MRC de Rivière-du-Loup et d’un maitre-chien se sont rendus dans une résidence de la rue Bégin à St-Pacôme où ils ont découvert :

Environ 545g de cannabis en vrac;

Environ 180g de WAAX (drogue);

Environ 26g d’huile de cannabis;

Une certaine quantité d’Ecstasy;

Divers équipement servant à la consommation et à la vente de stupéfiants.

Suivant la perquisition des lieux et d’un véhicule automobile qui se trouvait sur place, un homme et une femme âgés respectivement de 26 et de 37 ans qui habitent les lieux ont été arrêtés par les policiers pour ensuite être remis en liberté un peu plus tard par voie de sommation à comparaître en attendant la suite des procédures judiciaires.

Ils font face à plusieurs chefs d’accusation en matière de possession et de trafic de stupéfiants ainsi qu’en matière de possession d’une arme prohibée.

Source : SQ