Décès de Jean-Marie Fortin de Saint-Aubert : Les conclusions du coroner sur l’accident qui lui a coûté la vie

L’accident s’est déroulé le 25 juin en soirée en bordure de la route Caronette-Leclerc à Saint-Jean-Port-Joli. M. Fortin a subi plusieurs traumatismes, dont des fractures au niveau de la colonne cervicale. Il avait été retrouvé inanimé et allongé sur le sol, sous un tracteur de ferme ayant reculé dans une légère pente. Les paramédics n’ont rien pu faire.

« Alors que le proche de M. Fortin terminait de sécuriser la remorque, il l’a entendu crier, l’a aperçu debout à l’arrière du tracteur (NDLR : le tracteur qui remorquait) qui reculait et l’a découvert inanimé sous le tracteur quelques secondes plus tard », peut-on lire dans le rapport.

Selon le témoignage du conducteur de l’engin servant à remorquer, la chaîne reliant le tracteur en panne n’était plus sous tension lorsqu’il avait immobilisé son tracteur. Aussi, un enfant de deux ans se trouvait à l’intérieur de la cabine, assis sur le siège du conducteur. Le moteur du tracteur était toujours en marche, la transmission était engagée en 4 e vitesse et le frein de stationnement avait été activé. Toutefois, à l’arrivée des secours, le frein de stationnement n’était pas en fonction.

L’enquête a permis de déterminer que le frein de stationnement était en bon état et qu’il était impossible qu’un enfant de deux l’ait désengagé. Aussi, le sélecteur de marche avant/arrière pouvait être facilement activé sans appuyer sur la pédale d’embrayage. La transmission du tracteur était engagée en 4 e vitesse lors de l’événement ce qui fait que si le sélecteur de marche avant/arrière avait été actionné en marche arrière, le moteur du tracteur s’arrête et le véhicule ne recule pas. Ces vérifications laissent présumer que lors de l’accident le frein de stationnement n’avait pas été actionné.

On peut lire à la toute fin que plusieurs éléments laissent présumer que cet accident mortel résulte notamment « d’une mauvaise communication entre les personnes présentes, d’un geste téméraire de M. Fortin qui ne s’est pas assuré de sa sécurité, de l’absence de frein de stationnement en fonction et de la présence d’un enfant ayant pu actionner certaines commandes à l’intérieur de la cabine du tracteur qui a écrasé M. Fortin », écrit le coroner Donald Nicole.

Rappelons que le maire, les conseillers et les employés de la Municipalité de Saint-Aubert avaient rendu hommage à M. Jean-Marie Fortin, qui avait été à l’emploi de la Municipalité de Saint-Aubert ces 37 dernières années, affecté à la collecte et au transport des matières résiduelles de Saint-Aubert, Saint-Damase et Sainte-Louise, de même qu’à la voirie publique de Saint-Aubert.