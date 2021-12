Santé : Des bourses et des garanties de travail pour contrer la pénurie

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent pèse sur l’accélérateur pour former plus de personnel en santé en leur offrant des programmes de formation alléchants.

Ces programmes sont donnés dans les centres de formation professionnelle du territoire du Bas-Saint-Laurent et sont offerts en format accéléré. Il s’agira en janvier des premières cohortes assujetties à ces incitatifs pour les infirmières auxiliaires et les agents administratifs, mais pour les préposés aux bénéficiaires, ce sera une cinquième cohorte.

Une première formation d’infirmière auxiliaire sera lancée en janvier à Rimouski, Rivière-du-Loup et Matane. D’une durée de 14 mois, ce diplôme d’études professionnelles sera assorti d’une bourse de 20 000 $ et d’une garantie d’emploi de deux ans. 60 bourses sont disponibles.

Une deuxième formation en soutien administratif au secteur clinique sera lancée en février également à Rimouski, Rivière-du-Loup et Matane. Cette attestation d’études professionnelles sera d’une durée de huit semaines et sera assortie d’une bourse de 4000 $ et d’une garantie d’emploi d’un an. 86 bourses sont offertes.