Décès du fondateur de la Résidence funéraire Marius Pelletier

Originaire de Saint-Denis-De La Bouteillerie, M. Marius Pelletier habitait Québec avec sa famille au début des années 1960. Infirmier de formation, il est revenu dans sa région natale vers 1965, plus précisément à La Pocatière, travailler à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima dont l’ouverture était encore toute récente. Rapidement, M. Pelletier s’est intéressé aux services ambulanciers et à la thanatologie, à la base des deux entreprises dont il a été propriétaire et qu’il a plus tard cédées à ses fils.