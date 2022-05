Décès d’un travailler forestier : Défectuosité et planification déficiente pour expliquer l’accident

« Dans les faits, nous constatons que le déneigement des chemins n’avait pas été fait (NDLR : L’accident est survenu vers 4 h le matin) et que le chargement se faisait dans une pente, ce qui peut mettre en danger la sécurité des travailleurs. De plus, l’absence de technologie pour l’échange de données fait en sorte que le camionneur doit se déplacer à proximité de deux machines forestières pour récupérer l’autorisation. Une meilleure planification et une meilleure coordination des différents travaux auraient permis d’éviter les circonstances qui ont entraîné cet accident », conclut-on.