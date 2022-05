Un coup de pouce pour le CFP l’Envolée

La députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx soutient le Centre de formation professionnelle L’Envolée en octroyant un montant de 4000 $ afin d’attirer des étudiants et des étudiantes dans le programme de DEP en Cuisine professionnelle.

Cette somme servira à offrir une trousse de départ aux nouveaux étudiants du programme de cuisine professionnel. Les élèves inscrits recevront chacun deux vestes de cuisine, deux pantalons de cuisine, trois tabliers, deux casquettes, un étui à couteau, un couteau de chef, un couteau d’office, un couteau de boucherie et un fusil, afin d’être bien outillés pour débuter leur formation.

Le montant octroyé provient du Programme de Soutien à l’action bénévole, une enveloppe discrétionnaire provenant du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et s’adressant aux organismes sans but lucratif (OSBL). Elle permet aux députés de soutenir des projets qui leur tiennent à cœur et de faire une différence dans leur communauté.