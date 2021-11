Décès lié à la COVID-19 à Saint-Alexandre : la coroner conclut son rapport

L’autopsie réalisée sur Alvin Becare rapporte la présence de lésions aux lobes des deux poumons et la présence d’une maladie coronarienne touchant l’artère coronaire droite. L’homme n’avait pas consommé de substances autres que du Tylenol et un relaxant musculaire, obtenu sur prescription.

« Cette douleur était peut-être d’origine cardiaque provoquée par l’obstruction majeure de la coronaire droite détectée à l’autopsie et qui elle, typiquement, donne plutôt des douleurs perçues dans le dos lorsque la partie du muscle cardiaque qu’elle irrigue est en manque desang et d’oxygène. L’oxygène dans le sang devait être très bas avec la pneumonie qu’il avait », souligne la coroner Roussel.

« C’est la raison pour laquelle la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de sécurité du travail (CNESST) est intervenue. L’inspecteur de la CNESST a mis en évidence des lacunes dans les mesures de prévention de l’infection de sorte que les travailleurs étaient exposés par d’autres travailleurs porteurs du virus. Il a demandé à l’entreprise des correctifs qui ont fait l’objet de suivi de la part de la CNESST. L’entreprise a intensifié ses mesures de triage et ses activités de sensibilisation sur les mesures de prévention, en plus de rendre obligatoire le port du masque de procédure en tout temps aux postes de travail et lors des déplacements. De plus, il y a eu réaménagement des salles communes pour permettre la distanciation nécessaire entre les travailleurs », écrit Renée Roussel dans son rapport.