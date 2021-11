Transport collectif : Trois projets pilotes pour renforcer le transport collectif dans la MRC de L’Islet 

Grâce à cette aide financière, la MRC compte mettre en place un premier projet permettant de développer un système de transport à la demande offert aux sept municipalités du sud afin de combler les besoins locaux de mobilité. Ainsi, les citoyens de ces municipalités pourront avoir accès à un véhicule de type taxi leur permettant de se déplacer au travail, pour leurs loisirs ou même de se rendre à des rendez-vous médicaux. Il leur faudra réserver le service 24 h à l’avance et se rendre à l’un des différents points d’embarquement positionnés stratégiquement sur le territoire. Un effort sera fait pour accueillir plusieurs personnes ayant une destination commune à bord du même véhicule. Pour ce projet, la MRC de L’Islet planifie signer une entente permettant l’exploitation d’un véhicule et l’embauche d’un chauffeur dès cet hiver.

Dans un second temps, la MRC mettra à disposition de la population des municipalités du nord un véhicule de type taxi qui sera utilisé par le service actuel de Taxibus. Ainsi, la MRC de L’Islet pourra offrir plus de disponibilités à ses citoyens et proposer un itinéraire régulier du lundi au vendredi vers La Pocatière depuis Saint-Jean-Port-Joli.