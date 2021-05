Découverte d’une frayère d’éperlan arc-en-ciel dans la rivière Trois-Saumons

Cette espèce a connu une baisse importante de sa population au cours des dernières décennies en raison de la dégradation de sa principale frayère, la rivière Boyer dans la région de Bellechasse, et de la pêche commerciale et sportive.

« Les inventaires ont été faits récemment et ce qui a été trouvé, c’est que la zone est beaucoup plus grande que ce qu’on pensait au départ. C’est une bonne nouvelle », a dit Marylène Ricard, biologiste au Bureau d’écologie appliquée.

Les scientifiques vont donc analyser cette frayère, en faisant l’inventaire des œufs, la caractérisation de la frayère et le suivi des niveaux d’eau. Dans ce dernier cas, l’impact est particulièrement important suivant la récente découverte. En effet, une bonne portion des œufs étaient à découvert et morts.

« Ces temps-ci, on fait un suivi des niveaux d’eau pour voir justement comment vont nos débits et nos niveaux et se demander si on a ce qu’il faut pour permettre la reproduction au printemps », ajoute Mme Ricard.