L’Islet et Kamouraska ne passeront pas en zone orange lundi

La majorité des régions du Québec passent en zone orange lundi le 31 mai, mais ce ne sera pas le cas pour L’Islet et Kamouraska, qui restent en rouge pour au moins une autre semaine.

Comme prévu, dès ce vendredi 28 mai, quelques assouplissements s’appliqueront dont la fin du couvre-feu, l’autorisation d’être huit personnes rassemblées sur un terrain privé extérieur, l’ouverture des terrasses des restaurants ainsi que la possibilité de se déplacer entre les régions, peu importe la couleur de la zone.

Toutefois, si la majorité des régions du Québec passe à la zone orange le lundi 31 mai, ce ne sera pas le cas pour quelques MRC du Québec dont le KRTB et Montmagny-L’Islet. Les régions demeurent en zone rouge pour au moins une autre semaine.

La zone orange aurait permis la réouverture des salles à manger des restaurants, des gyms et des cinémas ainsi que la fréquentation à temps complet en présentiel des écoles secondaires pour les élèves des niveaux 3, 4 et 5.

Les cas sont toujours à la baisse dans le Bas-Saint-Laurent. Au bilan quotidien de mardi, on enregistrait huit nouveaux cas pour toute la région et moins de 200 cas actifs. «La situation s’améliore quand même et on garde l’objectif du passage en zone orange le lundi suivant», a toutefois précisé le premier ministre François Legault lors d’un point de presse mardi, au sujet des MRC qui restent en rouge.