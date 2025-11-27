Découvrir André Gagnon

Dans le futur foyer de la salle André-Gagnon, tout juste à l’entrée de la salle de spectacle, le public découvrira un trésor culturel : le piano de concert Baldwin d’André Gagnon, pianiste, compositeur, chef d’orchestre et arrangeur de renommée internationale né en 1936 à Saint-Pacôme. Cette acquisition permettra de personnaliser encore plus l’endroit qui porte son nom.

« Il n’y avait rien ici qui rappelait André Gagnon, sauf le nom. Là, on aura quelque chose de tangible », affirme le président de la Corporation, Jean Desjardins. La salle, qui appartient au Cégep de La Pocatière et est gérée par la Corporation, a été ainsi baptisée en 1982.

Le piano sera installé en permanence dans le foyer, où il pourra être joué à l’occasion. Autour, la Corporation aménagera des espaces d’exposition pour mettre en valeur une vaste collection d’artefacts ayant appartenu au compositeur et pianiste. « On a une grande pièce remplie d’objets d’André Gagnon. On a assez de matériel pour créer des expositions à répétition », indique M. Desjardins.

Ces éléments ne seront pas simplement décoratifs. Ils permettront de transmettre l’œuvre du musicien aux prochaines générations. « Ça perpétue son nom, son œuvre. Les gens vont venir ici et découvrir qui il était », dit-il. La présence du piano est aussi liée au soutien de la Caisse Desjardins, principal bailleur de fonds. « Une de leurs exigences était que la salle garde le nom d’André Gagnon pour les dix prochaines années. C’est tout en leur honneur, puisque ça ancre encore davantage l’identité culturelle du lieu », conclut le président.