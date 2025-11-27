Le succès disco Wow d’André Gagnon revisité

Dans les années 70, le phénomène de la musique disco battait son plein. Sur les planchers de danse du monde entier, en 1975, une pièce instrumentale a fait son apparition et rivalisait avec les succès de Donna Summer, Michael Jackson, Madonna. Cette pièce s’intitulait Wow, et avait été composée par André Gagnon. Pour souligner les 50 ans de l’œuvre, le pianiste Simon Boisseau en a présenté une reprise.

De son propre aveu, Simon Boisseau aurait pu reprendre n’importe quelle composition de Neiges, le classique album duquel Wow est issu, mais celle-ci porte une signification particulière pour lui : « C’est une pièce qui a joué partout dans le monde, qui a été hyper populaire au Japon. Je trouvais ça fort et inspirant qu’un pianiste classique québécois ait du succès dans les discothèques là-bas, que la musique n’ait pas de frontières », dit-il.

Cet hommage, il le fait pour célébrer les cinq décennies de la pièce originale, et également pour remercier André Gagnon d’avoir ouvert la voie, d’avoir eu l’audace d’endisquer la musique qu’il voulait faire, peu importe le style, le genre ou l’intention. C’est aussi pour lui l’occasion de démontrer qu’à l’instar de son idole, il possède un vaste champ d’intérêts et de compétences, et ne se limite pas seulement au doux piano solo.

Troquant la riche orchestration d’origine pour une boîte à rythmes et des synthétiseurs, il a façonné une variante electro un peu plus lo-fi, aux arrangements témérairement pop. En résulte un morceau somptueux et poignant tout en étant dansant et libérateur, dont la production contemporaine s’affiche comme une révérence aux innovations passées. Simon Boisseau y assure piano et synthétiseurs, appuyé par son réalisateur Pierre-Olivier Rioux aux cordes et aux synthétiseurs, ainsi qu’à la prise de son, aux arrangements et au mixage.

Sa réinterprétation de Wow est couplée d’un vidéoclip s’inspirant de celui qui accompagnait l’originale à l’époque, mettant en scène, entre autres, la comédienne Pascale Desrochers qui a personnellement connu André Gagnon, y faisant un brillant clin d’œil. Il est possible d’écouter Wow sur les plateformes musicales.