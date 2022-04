Découvrir le monde, un cours à la fois

Les étudiants du programme Arts, lettres et communication, option Langues du Centre d’études collégiales de Montmagny ont la chance d’explorer et de découvrir des pays différents et leurs particularités culturelles au quotidien, que ce soit en lien avec l’histoire, la langue ou les traditions culinaires.

Cette session, dans le cours de Culture et civilisation hispaniques, les étudiants ont eu la chance de participer à une conférence et des ateliers offerts par Wara, une bolivienne impliquée dans la valorisation des langues autochtones. Cette rencontre fut l’occasion de discuter des défis historiques et actuels pour les peuples indigènes de l’Amérique latine et les étudiants ont eu droit à une initiation au Quechua, une des langues péruviennes. Pendant ce temps, les étudiants du cours Regard sur les pays anglophones, découvrent des mets typiques de certains pays : l’Irlande, l’Écosse, la Jamaïque et l’Australie. Pour ce faire, ils ont dû faire des recherches sur le pays sélectionné et ses traditions, puis sur les origines du plat choisi, et se mettre aux fourneaux pour réaliser un tutoriel de cuisine, pour finalement partager et déguster le tout en classe.