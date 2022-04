La Pocatière : La proposition de réaménagement de la 4e avenue très bien accueillie

Selon des informations obtenues par Le Placoteux, environ une soixantaine de personnes auraient participé à la démarche de consultation en ligne. Si des suggestions d’amélioration ont été proposées à travers les différents commentaires, souvent en lien avec la question de l’enfouissement des fils électriques, un faible échantillon — environ 10 % — s’opposerait à l’ensemble de la proposition, qui inclut entre autres un sens unique, la disparition de certains stationnements et l’aménagement de trottoirs beaucoup plus larges de chaque côté de la rue. La consultation prend fin le 12 avril .

« Pour les fils électriques, les enfouir rallonge bien sûr le temps de réalisation du projet, en plus de repousser aussi le début des travaux. Mais tout n’est pas joué, on est à s’informer sur d’autres possibilités, comme alimenter les bâtiments en électricité par l’arrière ou les brancher sur les réseaux des rues perpendiculaires à la 4 e avenue », a mentionné le maire Vincent Bérubé.

« Pour les préoccupations entourant les livraisons, avec une rue à sens unique et des trottoirs bas qui vont permettre aux camions de bien embarquer sur l’accotement, on est plutôt d’avis que le tout sera beaucoup plus accommodant et que la fluidité de la circulation sera davantage au rendez-vous de cette façon », rétorque Vincent Bérubé.