Défi Banque Nationale — pour appuyer les organismes d’ici

Le 29 avril dernier, la Banque Nationale a remis un don de 843 $ au Fonds d’entraide du Kamouraska.

En effet, c’est grâce à l’initiative des employés de la Banque Nationale de la région Bas-St-Laurent—Gaspésie—Les Îles, et de ses représentants de la succursale de Saint-Pascal que des dons ont été recueilli dans le cadre du Défi Banque Nationale — La Traversée des Chics-Chocs. Près de 200 employés de la région ont participé localement à cette édition et tous les dons sont remis à divers organismes de la région.

Le montant d’argent servira, entre autres, à soutenir les enfants les plus appauvris du Kamouraska et de pouvoir se procurer des biens aussi essentiels que la nourriture, le logement, l’accès à des services de santé soit la dentisterie, les lunettes, etc., et certains besoins spécifiques que requièrent les enfants les plus démunis.

Source : Banque Nationale