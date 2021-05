Le Marché aux fleurs est de retour

Depuis 2012, le Jardin floral de La Pocatière produit des plants de légumes et de fleurs pour en faire la vente au printemps.

Principale activité de financement du Jardin floral, le Marché aux fleurs permet d’offrir l’accès gratuitement au parc fleuri. La totalité des ventes est réinvestie dans l’entretien du Jardin floral.

La vente annuelle de plantes potagères et horticoles débute le vendredi 14 mai et se poursuit les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 20 juin. Les plants sont produits par Éric Lemieux et David Guillemette, les deux horticulteurs du Jardin, aidés par des bénévoles. Ils ont sélectionné des variétés en fonction de la saveur, de la précocité, de la rusticité, de la productivité et de la résistance au parasitisme.

Le Marché aux fleurs a déménagé l’an dernier et se tient dorénavant à la serre écologique de la Ferme-école Lapokita sur la route 230, face au Jardin floral. Les jardiniers seront présents au Marché aux fleurs pour répondre aux questions et partager leur savoir horticole.

Pour informations : www.jardinfloraldelapocatiere.com/boutique.