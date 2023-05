Défi OSEntreprendre : Des lauréats bas-laurentiens au Kamouraska

Les Galas régionaux du Défi OSEntreprendre au Bas-Saint-Laurent avaient lieu dans la dernière semaine. Le 26 avril se tenait en virtuel le Gala du volet Scolaire. Au total, plus de 251 dossiers qui ont été déposés du préscolaire à l’universitaire. Le 27 avril à l’Hôtel Rimouski Centre de congrès se tenait le Gala du volet Création d’entreprise. Dans l’ensemble des deux volets, quatre projets kamouraskois s’y sont distingués. Dans le volet Scolaire, le projet Des nichoirs pour chauve-souris de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal s’est démarqué dans la catégorie Secondaire premier cycle (1re, 2e année). La laiterie du P’tit Lait, projet de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec à La Pocatière, s’est aussi distinguée dans la catégorie Collégial. Dans le volet Création d’entreprise, Communo-Vet a été couronné dans la catégorie Économie sociale, en plus de recevoir le prix Coup de cœur du scientifique en chef. Enfin, Tête d’Allumette microbrasserie a été récipiendaire du prix Volet Réussite inc.

Source : École des entrepreneurs du Québec — Campus Bas-Saint-Laurent