Défi têtes rasées : Quand toute une famille se mobilise

Cette mobilisation prend l’allure d’une coprésidence d’honneur dans le cas d’Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska, aux côtés de Valérie Rancourt-Grenier, copropriétaire et directrice des ressources humaines et marketing de LG Cloutier à L’Islet. Son fils Charles-Étienne assume de son côté le rôle de porte-parole régional de la campagne 2021.

Le 12 juin, Nancy, Yvon et trois de leurs fils passeront sous le rasoir et leur fille Anne-Marie réalisera le défi couette. Charles-Étienne se fera aussi raser, mais il avoue avoir demandé une dérogation spéciale pour son bal des finissants. « Je vais le faire deux semaines après », promet-il, lui qui vient à peine de retrouver sa belle chevelure après des mois de chimiothérapie.

À titre d’élu, Yvon Soucy avoue avoir été souvent sollicité pour endosser des causes comme président d’honneur. L’implication de cette année pour Leucan prend toutefois une signification particulière. Son fils Charles-Étienne a été la bougie d’allumage lorsqu’il a manifesté le désir de s’impliquer pour la cause.

« Je n’ai aucun souvenir de quand je suis sorti de la biopsie et des soins intensifs. Mais quand on m’a dit à l’Unité Charles-Bruneau (CHUL de Québec) que j’avais un cancer qui se guérit bien, je me suis senti toute de suite en confiance et je suis toujours resté positif », raconte Charles-Étienne.