Négociations : Les enseignants retardent le début des cours

Le syndicat représentant les professeurs du Kamouraska était à l’École secondaire de Rivière-du-Loup et tenait à préciser que les centres de services scolaires ont été avisés de cette grève le 1 er avril dernier. Plusieurs tentatives de faire déclarer cette action illégale ont été faites, ce qui fait que les parents n’ont été avisés qu’à 36 heures d’avis et ont dû se réorganiser rapidement.

« C’est sûr que c’est un moyen de pression ultime. Une grève de courte durée est une grève innovante qui est un moindre mal. Nous, on a respecté nos délais, on a envoyé nos avis de grève. Les centres de services étaient au courant le 1 er avril au matin. Au lieu de se mettre au travail et d’avertir les parents, ils ont préféré se diriger vers la voie juridique, qui finalement nous a donné raison », a tenu à préciser Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l’Enseignement du Grand-Portage (CSQ).

Les enseignantes et enseignants du Québec sont sans contrat de travail depuis plus d’un an et on indique que c’est le gouvernement qui a voulu poursuivre les négociations malgré le contexte de la pandémie.