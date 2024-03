Déjà dix ans pour Lancement d’une entreprise

Le programme Lancement d’une entreprise du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir (CFPPA) est résolument tourné vers l’avenir. Fêtant en 2024 son dixième anniversaire de la formule renouvelée, ce programme — qui vise à apprendre à entreprendre — s’est adapté, au fil des années, aux nombreux défis du monde des affaires.

De fait, c’est en 2014 que cette formation a été revue en profondeur afin de lui donner un nouvel élan. Depuis, ce sont quelque 750 personnes qui ont pris part aux différents ateliers en vue de devenir travailleurs autonomes, de lancer leur propre entreprise ou de reprendre une entreprise. Ces personnes ont permis de créer et de consolider des emplois dans plusieurs secteurs d’activités de la région et partout au Québec.

Pour la responsable de ce programme, Brigitte Gagnon, l’objectif a toujours été le même depuis dix ans : guider pas à pas les futurs entrepreneurs en vue de la concrétisation de leur projet d’affaires. « Les gens qui s’inscrivent à notre formation le font pour partir sur de bonnes bases. Autrement dit, ils veulent s’assurer que leur projet d’affaires soit faisable, viable et rentable. Au terme de la formation, non seulement nos finissants ont développé les compétences entrepreneuriales nécessaires, mais ils disposent de tous les outils pour prendre une décision éclairée, ou s’ils le désirent, se lancer. »

S’adapter et évoluer

La responsable du programme indique que la clientèle a beaucoup évolué au cours des dernières années. « Notre clientèle a rajeuni; la moyenne d’âge est passée de 38 à 28 ans. Il faut dire que le contexte économique post-pandémique y est pour quelque chose. Il a été peu favorable pour les entreprises, surtout les petites. Plusieurs ont éprouvé des difficultés durant et après la COVID. Le marché du travail propose maintenant plus d’opportunités d’emploi. Les personnes ont davantage de choix. Celles qui s’inscrivent à notre programme ont une vision différente. Elles le font parce que cela correspond vraiment à leurs objectifs professionnels. L’intérêt pour l’entrepreneuriat n’est plus le même; il a beaucoup évolué. Les attentes sont différentes. Nous avons revu notre approche afin de mieux répondre aux besoins de cette clientèle. »

Selon Mme Gagnon, le succès du programme Lancement d’une entreprise repose en bonne partie sur cette flexibilité à s’adapter aux changements et à l’accompagnement personnalisé. Et le CFPPA n’entend pas en rester là. « Au cours des dix dernières années, nous avons toujours été à l’avant-garde. Le programme offert peut compter sur une équipe des plus dynamiques, ouverte et proactive qui est habitée par la fibre entrepreneuriale, qui est toujours en mode solution. Avant même la pandémie, nous avons amorcé le virage vers l’enseignement à distance via une classe que nous avions spécialement aménagée afin d’offrir la formation sur un plus large territoire, ce qui a permis de rejoindre des gens de partout au Québec. »

Source : Centre de formation professionnelle Pavillon-de-L’Avenir