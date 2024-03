Tourisme Bas-Saint-Laurent veut miser sur les « temps forts »

Le temps des pique-niques en été, celui des couleurs en automne, ou encore celui du crabe au printemps. Tourisme Bas-Saint-Laurent poursuit son virage vers un marketing quatre saisons en ciblant des niches typiques associées à son territoire, qui seront mises de l’avant à différents moments de l’année. Appelées les « temps forts », huit de ces thématiques ont été retenues pour 2023-2024, et d’autres promettent de suivre.

Ces « temps forts » seront dévoilés progressivement au courant de la prochaine année sur un site bassaintlaurent.ca entièrement revampé. Le premier, consacré au crabe, touche les mois d’avril et de mai. Déjà disponible sur la nouvelle plateforme web de Tourisme Bas-Saint-Laurent, il comprend des vidéos et des photos sélectionnées pour faire la promotion de cette période.

Un court texte présente aussi le crustacé comme un aliment identitaire issu des pêches locales du Bas-Saint-Laurent. « On demeure axé sur le fleuve, la nature, le gourmand. Ce qu’on cherche à faire avec les “temps forts”, c’est articuler des produits d’appel de notre région autour de ces périodes », a expliqué Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

L’association touristique régionale (ATR) voit en cette nouvelle déclinaison promotionnelle l’occasion de développer des partenariats. Pour le crabe, l’ATR s’est associée avec les Saveurs du Bas-Saint-Laurent, mais déjà plusieurs restaurants ou poissonneries du territoire mettent ce produit de l’avant durant les mois d’avril et de mai.

« Au lieu d’y aller de strictes campagnes saisonnières, on apporte une plus-value à nos saisons en ciblant un produit qui attire, et autour duquel l’offre sur le terrain peut s’articuler. Huit “temps forts” ont déjà été arrêtés pour la prochaine année, mais notre objectif serait de monter à une vingtaine dans le futur », poursuit le pdg.

Cette nouvelle approche promotionnelle s’inscrit en parfaite continuité avec le plan stratégique marketing 2024-2027 travaillé en parallèle du nouveau site web, et dont l’un des objectifs est de mieux cibler les intérêts des visiteurs en segmentant les messages en conséquence.

Toujours désireuse de poursuivre le positionnement de la région comme destination quatre saisons, Tourisme Bas-Saint-Laurent n’a d’autre choix que de travailler à augmenter le nombre de nuitées d’hébergement sur le territoire en basse saison, rajeunir sa clientèle en s’adressant davantage aux 18-45 ans, et améliorer la récurrence de ses visiteurs.

Les « temps forts », mais également le nouveau site web plus convivial avec sa carte interactive aux multiples filtres, ont pour mission de répondre en partie à cet objectif.

Les temps changent

Le 13 mars a aussi été l’occasion de tenir le Colloque de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Plus de 190 personnes ont participé à cette activité tenue sous le thème Les temps changent.

Ateliers et conférences orientés vers cette thématique ont été offerts durant la journée aux intervenants de l’industrie touristique bas-laurentienne, confrontés depuis quelques années au défi de la main-d’œuvre, de la transition numérique, et des changements climatiques.

« Des festivals sous la pluie en été, une saison de motoneige écourtée par un hiver trop doux… les changements climatiques ont un impact réel sur notre industrie au Bas-Saint-Laurent. D’ici 2050, on prévoit une hausse des températures de 2,8 °C, ce n’est pas rien! Mais ces changements sont aussi porteurs d’opportunités », a exprimé Pierre Levesque.

La journée s’est conclue par le souper Découvertes du Bas-Saint-Laurent, auquel 175 personnes ont été conviées. L’animateur et comédien basé au Kamouraska, Christian Bégin, s’en est vu de nouveau confier l’animation. Le clou de la soirée a été l’hommage à Pierre Laplante, ex-directeur de Tourisme Bas-Saint-Laurent, et le dévoilement d’une quinzaine de bons coups ayant ponctué la dernière année touristique, dont six concernaient des entreprises ou événements du Kamouraska.