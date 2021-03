Demandes d’inscription comme exposant pour le Marché public de la Grande-Anse

La période de demande d’inscription à la saison 2021 du Marché public de la Grande-Anse à La Pocatière est en cours jusqu’au 9 avril 2021. Les producteurs, les transformateurs et les artisans de la région sont invités à consulter les règles et modalités de fonctionnement du marché et compléter la demande d’inscription sur le site Internet du Marché public à marchepublicgrandeanse.ca sous les onglets Informations/Pour les exposants.

Le Marché public de la Grande-Anse se tiendra les samedis du 3 juillet 2021 au 18 septembre 2021 de 9 h 30 à 14 h 30, sur le site voisin de RONA au Carrefour La Pocatière.

En plus des aménagements attrayants du marché public, trois nouveautés sont offertes cette année : un incitatif pour le nouvel exposant n’ayant jamais participé au Marché public de la Grande-Anse consistant en un rabais de 50 % sur le prix global pour une présence de cinq samedis ou plus, une promotion fidélité de 25 % de rabais sur le prix global pour une présence de neuf à 12 samedis (non jumelable à l’incitatif pour nouvel exposant) et un espace à prix réduit pour une personne artisane ou artiste souhaitant faire la démonstration de son art (poterie, caricature, peinture, photographie, sculpture, etc.) et la vente de ses œuvres pour un maximum d’un ou deux samedis (sur rotation avec d’autres artisans, sous petit chapiteau ou kiosque, à la discrétion de Développement économique La Pocatière).