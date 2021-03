Prévisions saisonnières : Un premier printemps au-dessus des normales en 10 ans

Il ne sera certainement pas de refus. Pour la première fois depuis longtemps, le printemps ne sera pas que cette période définit comme tel, suivant l’équinoxe. Selon les prévisions saisonnières de MétéoMédia, il aura vraiment l’allure recherchée cette année avec son temps doux et ses températures au-dessus des normales.

Le météorologue André Monette indiquait que la région de Kamouraska-L’Islet n’avait pas connu de printemps au-dessus des normales saisonnières depuis 2012. L’autre qui s’était le plus démarqué à ce chapitre était celui de 2010, considéré encore à ce jour comme un des plus doux enregistré dans la région.

Depuis près de 10 ans, notre coin de pays a connu majoritairement des printemps qui tardaient à s’installer. « Vous êtes dû », a déclaré André Monette, qui signifiait que MétéoMédia avait revu ses prévisions saisonnières dans les derniers jours pour ajouter des régions, notamment la nôtre, à la liste de celles étant les plus propices à connaître un printemps au-dessus des normales saisonnières en 2021.

« On prévoit des températures entre 5 et 10 degrés pour les 10 prochains jours (20 au 30 mars). Et ça ne sera pas seulement des journées où le mercure sera confortable, ça sera de belles journées ensoleillées, comme si on était à la mi-avril », déclare André Monette.