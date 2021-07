Déménagement et expansion pour la TVCK

La Télévision communautaire du Kamouraska (TVCK) s’offre tout un cadeau à l’aube de ses 50 ans. L’OBNL déménage dans l’ancien hôtel de ville de Saint-Pascal, s’offrant par la bande un plus grand studio, de nouveaux équipements et une plus grosse équipe.

La TVCK occupait des locaux du sous-sol de l’école primaire Mgr-Boucher de Saint-Pascal depuis juin 1972.

« Nous étions rendus ailleurs. Nous avions un petit studio pas très haut qui nous limitait, on manquait de lumière. On a toujours très bien été accueillis par le Centre de services scolaire, mais notre désir d’expansion nous amenait à considérer de nouveaux locaux », a dit la directrice Anne-Christine Charest.

Cette dernière surveillait de loin les endroits disponibles depuis quelque temps, elle qui est en poste à la direction depuis cinq ans. Maintenant que la TVCK présente une très bonne santé financière, il était temps de trouver un nouvel emplacement. Opportunité

Le déménagement de l’hôtel de ville dans le presbytère s’est présenté comme une intéressante opportunité. Ainsi, la TVCK occupe désormais une partie des espaces sur la rue Taché à Saint-Pascal, là où se tenait le conseil municipal, jusqu’au bureau du maire, avec un accès à la cuisine.

« On est maintenant dans le centre de la ville, donc plus accessible, plus visible et avec la fierté que les gens viennent nous voir. On rend aussi disponibles nos espaces pour la tenue de conférences de presse, donc ce sera plus agréable de ce côté », ajoutait Anne-Christine Charest.

Ce changement amène aussi du nouveau dans l’équipe. À la directrice et le caméraman et réalisateur-monteur Simon Lavictoire s’ajoute Vincent Fillion, également caméraman et réalisateur-monteur. En plus des habituels collaborateurs et pigistes, d’autres membres pourraient s’ajouter selon l’évolution des projets.

« Le nouveau studio avec des plafonds plus haut permet de proposer justement de nouveaux projets. C’est donc certain qu’on veut continuer de prendre de l’expansion à l’avenir », indique Mme Charest.

Cet automne, Info-Kam et Info-Kam Extra seront de retour et s’ajouteront aux cours de yoga. Cet été, l’équipe se concentrera sur le tournage de l’émission Une virée au Kamouraska qui sera présentée à l’hiver 2022. D’autres projets sont en cours d’élaboration et seront annoncés sous peu.