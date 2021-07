Marc-Olivier Paquet et Anthony Miville : La coroner conclut son analyse des décès par surdoses

Les rapports d’investigation de la coroner Renée Roussel concernant les décès de Marc-Olivier Paquet et Anthony Miville de Saint-Jean-Port-Joli sont terminés. Elle conclut que les deux jeunes hommes de 26 ans ont consommé du MDA en trop grande quantité, alors qu’ils croyaient que c’était du MDMA, communément appelée ecstasy.

Rappelons que les deux hommes ainsi qu’un ami se sont rendus au Bière Fest de Rivière-du-Loup le 14 septembre 2019 après avoir acheté ce qu’il croyait être du MDMA. Ils en ont consommé en début de soirée en ignorant que c’était une drogue plus toxique.

« Au retour, ils ont sombré rapidement dans le sommeil et l’inconscience. C’est le gémissement de l’un d’entre eux qui a réveillé l’ami le moins intoxiqué qui a ensuite donné l’alerte », est-il écrit.

Anthony Miville était déjà décédé au motel lors de l’arrivée des paramédics. Marc-Olivier Paquet a été amené à l’hôpital dans un état critique, alors que plusieurs de ses organes étaient atteints. Il a été maintenu en vie malgré plusieurs complications et son état s’est détérioré.

« La consommation de MDA avait ainsi amené la défaillance de tous les organes incluant l’atteinte irréversible de son cerveau par un manque d’oxygène. C’est la cause ultime de son décès ». Il est décédé le 28 octobre.

La coroner rappelle dans son rapport que les vendeurs de la drogue concernés ont été arrêtés par la police et ont dû faire face à des accusations devant la justice. La principale personne impliquée (NDLR : Julie Anctil) dans la vente de la drogue a plaidé coupable à différents chefs d’accusation et elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement de six ans.