Démolition vs déconstruction

Quand vous effectuez des travaux de construction ou de rénovation, votre entrepreneur ou vous avez le choix de démolir ou déconstruire. Voici pourquoi la déconstruction est à privilégier.

Démolir

L’image est assez claire : il s’agit ici de retirer les matériaux sans précautions particulières.

Déconstruire

Ici, on vise le réemploi. Une attention est donc portée aux matériaux usagés dans l’objectif de conserver ceux qui sont en bon état.

Ça va où ?

Dans les deux cas, nos matériaux ont plusieurs options :

Centre de tri spécialisé (écocentre ou privé) Revalorisation Traités pour en extraire des éléments utiles ou de l’énergie Recyclage Transformés en un nouveau produit Lieu d’enfouissement technique Enfouissement Enfouis dans un espace contrôlé

Dans tous les cas, pensons à trier !

La bonne pratique à adopter demeure le tri avant tout acheminement, et ce, de la manière suivante :

Agrégats;

Appareils ménagers, électriques et électroniques;

Bois;

Résidus domestiques dangereux bien identifiés;

Matériaux secs (bardeaux d’asphalte, bois compressé, vitres, céramique, etc.);

Métaux;

Autres déchets (plastiques non recyclables, fibre de verre, isolants, etc.).

💡 Un bon tri vous fera gagner du temps au centre de tri et favorisera le réemploi !

💡 Sachez que les entreprises qui proposent des conteneurs à la location ne font pas toutes de tri… Informez-vous !

Pourquoi déconstruire

La déconstruction nécessite un petit investissement sur le chantier, mais les retombées sont nettement plus positives que la déconstruction, que ce soit au niveau local ou provincial, et que ce soit sur le plan de l’économie, de l’environnement, de la consommation, etc.

En chiffres Dans la MRC de Kamouraska, les écocentres ont détourné 1467 tonnes de bois de l’enfouissement depuis 2017. C’est l’équivalent de 10 baleines bleues adultes! Ce bois a été réutilisé en bois de chauffage ou transformé en litière et compost.

La valorisation des matériaux usagés

Même brisé, tout matériau peut bénéficier d’une seconde vie dans un écocentre! Voici trois exemples de matériaux qui ont trouvé une nouvelle utilité dans votre MRC :

débris de mur : apportés à l’écocentre de Saint-Pascal, bois mis en vente pour être réutilisé, matériaux secs utilisés comme remblai;

comptoir : échangé sur le Comité Social (Facebook), puis rénové par l’acquéreur;

vieille armoire : apportée à l’écocentre de Saint-Pascal, puis récupérée par l’Écochantier.

Rappelons-nous : « Rien ne se perd, rien ne se crée ; tout se transforme. » Bons travaux !

Collaboration spéciale : Co-éco