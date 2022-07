Sainte-Anne-de-la-Pocatière veut un parc industriel

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière voudrait se doter d’un parc industriel pour petits commerces et petites industries. Une demande a été faite en ce sens à la MRC de Kamouraska pour le terrain projeté, situé entre l’autoroute 20 et la route 132.

Selon le maire de la Municipalité Rosaire Ouellet, le terrain en question, coincé entre Automobile Dubé et fils au sud et le centre de machinerie d’Avantis coopérative à l’est, était au départ destiné à accueillir des services publics. Lorsque Sainte-Anne-de-la-Pocatière travaillait à se doter d’un réseau d’aqueduc et d’égout pour le secteur ouest de son territoire, ce terrain était prévu pour accueillir les étangs d’aération des eaux usées. L’aqueduc et les égouts passent bel et bien dans ce secteur de la municipalité depuis maintenant trois ans, mais l’ensemble est finalement relié au réseau de la Ville de La Pocatière, rendant ainsi la vocation de départ prévue pour ce terrain obsolète.