Denis Miville présente ses priorités et engagements pour Saint-Onésime-d’Ixworth

Denis Miville, candidat à la mairie de Saint-Onésime-d’Ixworth, compte mener à bien la marche des affaires courantes de la Municipalité. L’aspirant maire se présente pour incarner la relève tout en assurant la continuité des projets en cours, sur la table, ou en attente des dernières confirmations avant le début des travaux.

Puisqu’il s’est engagé à développer et à améliorer la communication et l’information avec les citoyens, immédiatement, en pleine campagne électorale, le conseiller municipal et pro-maire sortant expose un bref portrait de quelques dossiers et ses intentions.

Sentiers d’Ixworth

Le programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air a alloué un montant 47 538,44 $ pour les travaux récents. M. Miville compte poursuive en ce sens puisqu’il considère Les Sentiers d’Ixworth, de même que le ravage de chevreuil, comme étant des divertissements et des attraits touristiques au fort potentiel, et ce, pour les quatre saisons.

Le Parc du village, la patinoire et son bâtiment (chalet des loisirs)

La patinoire a bénéficié de mises à niveau importantes l’an passé par l’éclairage qui a été amélioré et l’asphalte qui a été peinturé en blanc pour préserver la glace plus longtemps. Il reste principalement le grillage de sécurité à chaque extrémité de la patinoire à installer. De son côté, le parc est en évolution continue selon les subventions disponibles et la capacité de payer de la Municipalité. Concernant le chalet des loisirs, les élus en place ont décidé après plusieurs discussions d’acheter un bâtiment préfabriqué qui sera placé sur une fondation neuve munie d’un drainage fonctionnel.

Voirie

Au niveau des travaux de voirie, plusieurs projets d’asphaltage ont été réalisés, soit ; sur une grande partie du 4e rang Ouest, sur les rues ; Ouellet, Lizotte, de l’église et Dionne (de la Fabrique). Les prochains travaux de ce genre s’effectueront surtout du côté est de la municipalité ; à la côte du 5e rang et sur le chemin du village, dans la portion menant vers Saint-Gabriel-Lalemant. Pour sa part, le rang du Vide pourrait être élargi par endroit. L’idée d’allonger le trottoir dans le village, de la rue de l’Église à la rue Beaulieu, devrait se réaliser l’an prochain.

Dans la perspective d’une vision au-delà des quatre années d’un mandat et d’être responsable, le dossier de la méga fosse en est un d’importance pour le candidat à la mairie. Cette infrastructure a déjà plus de 20 ans, soit la moitié de sa vie estimée à 40 ans. À la suite du rapport d’audit fait dernièrement, elle doit subir une petite mise aux normes pour la sécurité des employés qui en font la maintenance. Le financement des réparations n’entraînera pas de charge financière supplémentaire aux utilisateurs, car à la suite de recherches faites à la fin 2019, sur une période de dix ans, un surplus de 168 000 $ a été découvert dans les coffres publics. À ce moment, le principal intéressé agissait à titre de maire suppléant, en l’absence du maire. Ce montant a ainsi été attribué à un fonds de réserve mis à la disposition des usagers de la méga fosse.

En complément, les dossiers de l’Internet haute vitesse, de l’accès à la téléphonie cellulaire fonctionnelle et la disponibilité d’un commerce de détail offrant des services au sein du village sont également des préoccupations auxquelles le nouveau conseil d’élus devrait s’affairer. Appuis Par ailleurs, le candidat à la mairie recueille des appuis pour son élection. « Avec Denis Miville au poste de maire, la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth va se relever. » C’est l’affirmation faite par madame Alex Desjardins, elle-même candidate comme conseillère dans la municipalité pour l’obtention du siège numéro 5. Madame Desjardins poursuit en disant, « J’aimerais énormément que la population votante de la municipalité m’attribue le rôle que je convoite car j’ai de grandes ambitions pour le développent touristique ici et j’adorerais travailler aux côtés de Denis. Il est une personne simple, facile d’approche, qui aime parler aux gens et les comprendre afin de les aider si possible, surtout les plus démuni.

Il veut que tous soient fier d’habiter à Saint-Onésime-d’Ixworth. » Le principal intéressé affirme avoir aussi reçu l’aval et l’intérêt de deux membres du conseil, Marie-Josée Hudon et Dan Drapeau qui ont été élus par acclamation et qui se sentant à l’aise d’agir avec le contenu et l’esprit de la relève présenté par les communiqués de Denis Miville. Un autre conseiller déjà élu, en attente d’assermentation, lui aurait aussi donné sa parole qu’il est prêt à occuper ses fonctions en travaillant de façon collaborative avec lui comme maire de la municipalité, mais en gardant toujours son indépendance dans ses réflexions et ses choix de votes. Le postulant maire a acquiescé à la déclaration de celui-ci en affirmant que le conseil municipal était souverain et obligé aux décisions majoritairement exprimées.