Départ à la retraite du chef de la direction d’Avantis Coopérative

Le président du conseil d’administration d’Avantis Coopérative, M. Denis Lévesque, annonce qu’après 40 ans de carrière dans le milieu des coopératives agricoles, le chef de la direction, M. Gaétan Roger, quittera ses fonctions au sein d’Avantis Coopérative en mai prochain pour la retraite.

Au cours de sa brillante carrière, il a contribué avec passion et détermination au succès de cinq coopératives affiliées à Groupe Sollio pour lesquelles il a occupé successivement le rôle de premier gestionnaire pendant plus de trente ans.

« Son expérience du monde des affaires, de la gouvernance des entreprises et de la coopération agricole a été essentielle pour orchestrer la fusion, le démarrage et le plan de consolidation d’Avantis Coopérative avec succès. Son implication dans les réflexions et le déploiement de la transformation du réseau des coopératives agricoles a permis également de mener à bien le partenariat régional Sollio & Avantis Agriculture coopérative tout en maintenant la confiance des membres. L’ensemble de ces réalisations de même que sa capacité de mobilisation ont contribué à faire de notre organisation une coopérative dont nous sommes tous fiers », déclare Denis Lévesque, président d’Avantis Coopérative.

Le processus de préparation du plan de transition est en cours. Au moment opportun, au cours des prochaines semaines, les détails de ce plan seront communiqués.