Les cégeps des régions se regroupent officiellement

12 cégeps de régions du Québec se regroupent officiellement pour entre autres se concerter et défendre leurs intérêts communs.

Notons au sein de ce regroupement la présence du Cégep de La Pocatière. L’une des porte-parole de ce regroupement est d’ailleurs la directrice du cégep pocatois, Marie-Claude Deschênes.

Les établissements discutaient et se concertaient entre eux naturellement, mais viennent maintenant d’officialiser leur relation.

Les 12 cégeps en question peuvent accueillir 25 000 étudiants, mais seulement 16 000 sont inscrits.

Le fait que le ministère de l’Enseignement supérieur a mis de l’avant, au début de 2020, un nouveau cadre de gestion de l’offre de formation collégiale n’est pas étranger à la création de ce regroupement. Ce chantier de travail vise à réviser les devis scolaires soit le nombre d’étudiants autorisés dans chaque cégep et les autorisations de nouveaux programmes d’études. On souhaite demander au ministère d’adopter une approche qui tient compte des besoins différenciés d’une région à l’autre et d’inclure la voix des régions éloignées dans l’ensemble de la démarche.

« On veut proposer au ministère des pistes de solutions pour faire en sorte que nos cégeps puissent jouer leur rôle, leur pleine mission éducative. On est allés entre autres sur la carte des programmes, pour qu’elle soit rehaussée pour attirer plus d’étudiants » a résumé Marie-Claude Deschênes.

Les cégeps, qui ont tous fait valoir l’importance qu’ils ont dans leur milieu lors de l’annonce du regroupement mardi matin le 9 mars via l’application Teams, souhaitent donc se mettre ensemble pour avoir une voix encore plus forte et unique, auprès du ministère plus particulièrement.

« L’impact socio-économique des cégeps dans la région a été démontré. Leur présence assure une main-d’œuvre essentielle aux commerces et industries. Les Cégeps de région sont un atout précieux qu’il faut maintenir, voire même de l’avant », a aussi dit Gilles Déry, également porte-parole et président du conseil d’administration du Cégep de Chicoutimi.

Le premier dossier du regroupement sera de créer son site web en énonçant ses principes et, à très court terme, faire de la pression en prévision du prochain budget pour qu’il y ait des annonces conséquentes dans les infrastructures des cégeps de régions.

« Les objectifs du regroupement sont de fournir un espace de concertation, agir comme interlocuteur de première ligne auprès de notre ministère, faire valoir publiquement nos positions, solliciter l’appui des acteurs importants du réseau de l’éducation, confirmer notre positionnement d’accueil d’étudiants du Québec et de l’étranger avec des infrastructures appropriées et contribuer activement à la croissance du Québec », a résumé, entre autres, Marie-Claude Deschênes.

Le Regroupement des cégeps de régions est composé de 12 cégeps répartis sur cinq régions administratives (Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Saguenay–Lac-Saint-Jean).