Départ en lion pour le Marché de l’Expo

Achalandage spectaculaire et des exposants venant d’aussi loin que L’Islet ou Les Basques, la saison tire à sa fin, mais le bilan est déjà plus que positif pour le Marché de l’Expo de Saint-Pascal.

Dans moins d’un mois, le bâtiment patrimonial de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska accueillera le marché de Noël, mettant un terme à une première saison couronnée de succès à ce nouveau site.

Douze exposants à l’intérieur et six à l’extérieur. Au plus fort de la saison et lorsque la température était favorable, le Marché de l’Expo de Saint-Pascal a su louer tous ses espaces à des producteurs et artisans de la région et au-delà.

« On a commencé la saison avec 12 à 15 exposants. D’autres marchés affichaient complet avec 17 à 18 exposants, dont certains venaient de L’Islet ou même des Basques », explique fièrement Jean-Philippe Grenier, chargé de projet au service du développement et du tourisme à la Ville de Saint-Pascal.

De concert avec la Société d’agriculture du comté de Kamouraska, la Ville de Saint-Pascal a fait le pari de convertir le bâtiment patrimonial de 1917 du site de l’expo agricole pour y déménager son marché public. Le projet de 432 000 $, dont les racines remontent à l’automne 2020, a été dévoilé en grande pompe le 22 juin dernier, devant une foule de partenaires. Le premier marché s’y est tenu trois jours plus tard.

Tout le bruit généré par cette ouverture n’a pas manqué de stimuler l’achalandage qui a atteint aisément les 1000 personnes lors des premiers dimanches. Septembre et octobre ont été plus tranquilles comparativement aux débuts, avec une moyenne jouant entre 200 et 500 visiteurs. « La rentrée des classes a amené un certain ralentissement, mais ça demeure de très bons chiffres pour une première année », relativise le chargé de projet.

Avantage intérieur

Tenir un marché en partie intérieur s’est avéré un véritable atout pour la Ville de Saint-Pascal, surtout après un été particulièrement pluvieux comme cette année. Le bâtiment permet également de poursuivre tard en automne contrairement aux autres marchés publics de la région qui vont rarement au-delà de la fin septembre.

« Ça ouvre aussi la porte à la tenue du Marché de Noël, étant donné les rénovations qui ont cours au Centre communautaire Robert-Côté », ajoute Jean-Philippe Grenier.

La pluie a néanmoins apporté son lot de casse-têtes, même si les exposants intérieurs en étaient à l’abri. L’accès gravelé au stationnement, à partir de la rue Taché, est devenu boueux rapidement lors des pluies torrentielles. Une intervention serait au menu au printemps 2024 afin d’éviter que cette situation désagréable ne se reproduise l’été prochain.

Le développement de l’offre culturelle et communautaire figure aussi dans les priorités. Lors de la rénovation du bâtiment, une partie du plancher du premier étage a été retiré afin de créer une mezzanine ouverte sur le marché au rez-de-chaussée.

L’espace est encore suffisant pour y tenir des activités de partage de connaissances dans ce qui a été appelé L’Atelier des savoirs Desjardins. Certains y ont été offerts durant l’été par Dahlia Milon Textile et Chloé Gouveia de Générations autonomes.

Le dernier marché régulier est prévu le 26 novembre prochain. La pause permettra ensuite de préparer le Marché de Noël qui aura lieu les 9 et 10 décembre de 10 h à 17 h. Cinquante exposants répartis au rez-de-chaussée, au premier étage et dans le bâtiment arrière à celui du Marché de l’Expo sont attendus.

« Est-ce qu’on fera cela chaque année au Marché de l’Expo? C’est à voir. Mais pour cette année, une belle diversité attend les visiteurs. Ils ne seront pas déçus », conclut Jean-Philippe Grenier.