Depuis demain : Résidence de création et installation participative de Nicolas Laverdière

Vrille art actuel accueille l’artiste Nicolas Laverdière (L. solo) en résidence de création jusqu’au 23 septembre 2023.

Pour ce projet, la structure de balle au mur derrière le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est investie par une œuvre éphémère monumentale qui intègre une facette participative.

En effet, deux rendez-vous sont proposés au public en septembre : une présentation d’artiste dans l’antre du mur, transformé temporairement en atelier, le jeudi 21 septembre à 19 h; et un après-midi vernissage le samedi 23 septembre, à partir de 14 h, où le public pourra participer à quelques joutes amicales avec des règles inventées par l’artiste dans la section de jeu transformée.

Il sera possible de suivre l’évolution du projet par le biais de chroniques hebdomadaires publiées sur les médias sociaux de Vrille art actuel.

Pour ce projet, la réflexion que propose l’artiste porte un regard renouvelé sur des pratiques de jeu anciennes et actuelles. Ainsi, une superposition de diverses pratiques sportives apparaîtra dans l’installation, de même que des références patrimoniales, permettant de faire un lien entre le passé et le présent et de s’inspirer de l’histoire du territoire d’accueil.

Source : Vrille art actuel