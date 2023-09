Un automne fertile au MQAA

De nombreuses activités sont au menu cet automne au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA). En septembre, certaines activités s’inscrivent dans le cadre du mois du champignon.

Le 16 septembre, Yvette Michelin animera un atelier d’initiation au fléché. Une causerie-conférence permettra de découvrir les rudiments de cette technique de tissage aux doigts et l’importance de ce savoir-faire textile en matière de patrimoine vivant.

Le 23 septembre, L’agroalimentaire au Kamouraska : traditions et modernité sera offert par Rose-Hélène Coulombe, mémorialiste et experte-conseil en agroalimentaire, tourisme gourmand et patrimoine. Cette conférence-dégustation fera découvrir le riche patrimoine agricole, alimentaire et culinaire de la Côte-du-Sud par le biais de ses pionniers et acteurs actuels. Une collaboration avec la Maison Chapais.

Le 30 septembre, Le MQAA sera présent au Marché public de la Grande-Anse avec l’atelier d’animation Dessine-moi ton musée! En après-midi, il y aura un atelier de culture de champignons au musée en partenariat avec l’AcadéMycète.

Le 15 octobre, Bracelets en fléché, une initiation au tissage aux doigts pour les jeunes de 6 à 14 ans, avec une flécherande d’expérience, Monique Picard, qui leur fera découvrir les rudiments du fléché et réaliser un petit bracelet ou signet. Et les plus âgés pourront, dans un second temps, en apprendre davantage sur les rudiments du fléché et s’initier aux techniques du tissage aux doigts.

Dans le cadre de la tenue de la pièce Run de lait de Justin Laramé, présenté à la salle André-Gagnon, une exposition en deux temps sur le thème du lait sera offerte. Les photographies d’Audrey Mainguy permettront une incursion dans le quotidien des producteurs laitiers de la région, tandis que la présentation d’artéfacts et de photographies historiques offrira un survol de l’histoire de l’industrie laitière.

Surveillez les médias et la page Facebook du MQAA pour plus de détails. Plus d’informations disponibles en ligne au mqaa.ca.

Source : Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation