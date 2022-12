Le Bain pour le jeune public à la Salle André-Gagnon

La Salle André-Gagnon et Hydro-Québec présentent le Bain de la compagnie de théâtre Bouches Décousues le samedi 10 décembre à 16 h. Ce spectacle cible un public entre trois et huit ans.

Le Théâtre Bouches Décousues (TBD) est une compagnie de création qui prône l’égalité entre les enfants et les adultes en affirmant que les enfants ne sont pas que le public de demain. La présence des enfants au cœur des activités s’inscrit dans la démarche de la compagnie. Reconnu pour dire haut et fort que le théâtre jeune public est un théâtre à part entière, TBD contribue au développement de la dramaturgie et à l’émergence de nouvelles écritures et diffuse ses spectacles sans discrimination, le plus largement possible.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : SAG