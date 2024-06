Des animaux bien desservis

Communo-Vet, l’organisme à but non lucratif spécialisé dans les soins vétérinaires, a récemment scellé un partenariat stratégique avec le Cégep de La Pocatière, permettant l’utilisation des installations de chirurgie du Département de santé animale de l’établissement. En réponse à la demande croissante de soins chirurgicaux pour les animaux de compagnie, Communo-Vet a décidé d’ajouter une journée hebdomadaire dédiée à ces services.

Son modèle d’affaires unique permet à Communo-Vet de réinvestir les profits générés par les services offerts à la population générale dans divers projets communautaires, et de fournir des soins à moindre coût pour les populations vulnérables. L’organisation privilégie l’utilisation des infrastructures existantes et la collaboration avec des partenaires pour minimiser les investissements en bâtiments et équipements.

« Le Cégep de La Pocatière est très heureux de s’associer à Communo-Vet en offrant l’accès aux locaux de chirurgie de son Département de santé animale. La popularité de nos services à la clinique-école, et les excellentes perspectives de carrière en Santé animale confirment la nécessité croissante des soins chirurgicaux pour les animaux de compagnie. Ce partenariat valorise la qualité de nos équipements et installations, tout en permettant de servir les populations vulnérables », déclare Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.

Maintien de la mission

Depuis son lancement en septembre 2023, Communo-Vet fait face à une demande colossale pour les soins aux animaux de compagnie. Bien que l’équipe soit motivée à répondre à ces besoins, elle reste fidèle à sa mission d’aller au-delà d’une simple clinique vétérinaire. Le développement de projets communautaires reste au cœur de ses actions.

« Le partenariat avec le Cégep de La Pocatière est une base solide pour concrétiser notre vision de mise en commun des actifs et de l’expertise, ce qui nous semble être la meilleure voie pour accomplir de grandes choses. Nous sommes reconnaissantes envers le Cégep de La Pocatière pour son ouverture et sa vision collaborative, et notre équipe est enthousiaste à l’idée de forger de nouveaux partenariats avec diverses organisations. Des discussions sont déjà en cours, et nous sommes impatientes d’en voir les retombées concrètes pour la communauté », souligne Hélène Méthot, cofondatrice de Communo-Vet.

Les personnes intéressées par les services vétérinaires de Communo-Vet, et souhaitant soutenir sa mission, peuvent appeler au 418 551-9150 ou écrire à info@communovet.ca. Plus d’informations sur l’organisation sont disponibles sur son site Web communovet.ca.