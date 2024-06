Inauguration de l’Agora Premier Tech à La Pocatière

L’inauguration de l’Agora Premier Tech a eu lieu récemment au Jardin floral de La Pocatière. Cet espace écoéducatif dédié à l’animation est destiné autant aux citoyens qu’aux visiteurs et aux touristes, qui pourront participer aux activités éducatives et culturelles.

L’Agora Premier Tech constitue un legs de Premier Tech, témoignage de son engagement auprès des générations actuelles et futures. La directrice générale de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Karine Mercier, a affirmé être très heureuse d’avoir contribué financièrement pour l’aménagement de l’Agora du Jardin floral. « C’est un honneur pour nous d’accueillir ces magnifiques installations sur notre campus de La Pocatière, et d’encourager un projet écoéducatif pour la communauté, dit-elle.

En plus de visiter le jardin et son nouvel espace, l’activité a permis d’apprécier le travail des artistes peintres du groupe Reg’art et des musiciens de l’école de musique Destroismaisons. Les partenaires majeurs ont pris la parole. Kathleen Aubry, présidente du Jardin floral de La Pocatière, a mis en valeur les partenaires qui ont permis l’élaboration de cet espace. Guillaume Dufour, de la Ville de La Pocatière, a mis de l’avant les avantages de l’Agora Premier Tech. Bernard Généreux, député fédéral, a mis en valeur la beauté du jardin, et finalement, Bernard Bélanger, président du conseil de Premier Tech, a offert un discours touchant.

Tous ont exprimé leur soutien à l’égard de cette nouvelle installation structurante pour la collectivité, réalisée grâce à un investissement de 225 000 $. « Notre appui au projet de construction d’une agora au Jardin floral de La Pocatière témoigne de l’engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique des collectivités partout au Québec. L’Agora, le nouveau mobilier urbain et l’aménagement paysager favoriseront non seulement l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, mais amélioreront aussi la qualité de vie des citoyens et des visiteurs de la région. Bravo à toute l’équipe du Jardin floral de La Pocatière pour ce projet! », a déclaré Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et responsable de Développement économique Canada.